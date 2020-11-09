СМИ: дочь Трампа призывает его признать поражение на выборах

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка призывает его признать поражение на выборах главы государства из-за собственных политических амбиций, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к семье Трампа.

Иванка настаивала на том, чтобы Трамп и его администрация признали поражение, во время встречи с руководящим составом, указано в сообщении.

«У Иванки свои планы. Она не спускала глаз со стола в Овальном кабинете с первого дня», – заявил источник.

По его словам, дочь Трампа не станет «жечь мосты» неосторожными высказываниями.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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