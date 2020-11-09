Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

Глава государства также рассказал, что чувствует себя хорошо. «Я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо», — добавил президент.

Зеленский пообещал изолироваться и продолжать работать. Он также выразил уверенность, что пройдет испытание коронавирусом. «Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — подчеркнул он.

В июне Зеленский говорил, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума».

Всего на Украине зафиксировано 469 018 человек с инфекцией, выздоровели 209 тыс. пациентов, а умерли — 8,5 тыс. человек.

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