Медведев прокомментировал убийство военных под Воронежем

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо проводить профилактику преступлений в российских войсках, передает ТАСС.

«Нуждается также в профилактике и преступность в ВС, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают», — отметил он.

Ранее стало известно, что на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области произошла стрельба. Около 5.00 мск солдат напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части.

Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение.

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