Президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде (КС) России в развитие поправок к Конституции, принятых ранее. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, председатель КС и его заместители могут быть выбраны не из числа судей Конституционного суда. При этом закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Суд может действовать при наличии в его составе не менее восьми судей, а принимать решения он правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

Кроме того, судьям КС РФ запрещается критиковать в средствах массовой информации и в сети решения Конституционного суда и высказывать свое мнение по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица, находящиеся на закрытом совещании, не смогут разглашать содержание дискуссии и итоги голосования, в том числе высказывать свое несогласие с принятым решением.

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