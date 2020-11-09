Комитет ГД поддержал назначение Шульгинова главой Минэнерго

Комитет Госдумы по энергетике поддержал идею о назначении гендиректора компании «Русгидро» Николая Шульгинова на пост министра энергетики, передает ТАСС.

Как отмечается, кандидатура Шульгинова будет рассмотрена 10 ноября.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин предложил назначить Шульгина на этот пост, а нынешнего главу Минэнерго Александра Новака повысить до вице-премьера.

Мишустин также предложил назначить главами Минтранса и Минприроды главу «Аэрофлота» Виталия Савельева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Первого заместителя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина премьер предложил назначить главой Минстроя.

До этого президент России Владимир Путин освободил от должностей глав Минтранса и Минприроды Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина.

Кроме того, он освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 6 новых министров: кого выдвинул Мишустин

— РБК: в кабмине сменятся пять министров

— Госдума рассмотрит кандидатуры министров и вице-премьеров 10 ноября