Экс-министр Кобылкин может стать и.о. замсекретаря Генсовета «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность и.о заместителя секретаря Генсовета партии. Как сообщает «Интерфакс», предложение было направлено президиуму Генерального совета партии.

Отмечается, что голосование по кандидатуре Кобылкина состоится на заседании президиума 11 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также он снял с должности главу Минтранса Евгения Дитриха.

Кроме того, Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

До этого Путин увеличил число вице-премьеров до 10. Документ вступил в силу со дня его подписания.

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