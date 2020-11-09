Путин рассказал об усилиях России по урегулированию ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что российская сторона продолжает прилагать усилия по нормализации ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской Республике, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — уточнил глава РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России)побеждена в Сирии и Ираке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин проводит встречу с Асадом