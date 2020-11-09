CNN: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом пишет CNN Turk.

По данным источника, Путин одобрил предложение турецкого коллеги. Готовность к взаимодействию подтвердили в Кремле.

Как отмечается, в скором времени переговоры по поводу ситуации в Карабахе примут двусторонний формат и будут проходить вне работы Минской группы ОБСЕ.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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