В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему Владимир Путин не поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с избранием на пост президента США.

По словам Пескова, в Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов нового президента Соединенных Штатов.

На уточняющий вопрос о том, почему в прошлый раз Путин поздравил президента США Дональда Трампа с победой до официального объявления, Песков ответил, что на этот раз ситуация отличается.

«Там предстоят определенные юридические процедуры, которые анонсировал действующий президент. Этим ситуация и отличается. Тогда не было анонсов юридического оспаривания», — рассказал Песков.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.