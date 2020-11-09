Мишустин предложил Госдуме список кандидатов на посты министров и вице-премьера

Премьер РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров и вице-премьера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, премьер предложил назначить главами Минтранса и Минприроды главу «Аэрофлота» Виталия Савельева и министра по по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Первого заместителя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина премьер предложил назначить главой Минстроя.

Главу «Русгидро» Николая Шульгинова, в свою очередь, предлагается сделать главой Минэнерго, а нынешнего главу ведомства Алексадра Новака Мишутин предложил назначить десятым вице-премьером РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности глав Минтранса и Минприроды Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина. Также он освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

До этого Путин увеличил число вице-премьеров до 10. Документ вступил в силу со дня его подписания.

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