РБК: в кабмине сменятся пять министров

Президент России Владимир Путин отправит в отставку министра энергетики Александра Новака, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и министра транспорта Евгения Дитриха, а министр энергетики Александр Новак станет вице-премьером. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Также отставки Новака, Кобылкина и Дитриха подтвердили источники в администрации президента. Источник, близкий к правительству, подтвердил информацию о повышении Новака. Источник в компании, работающей с Минстроем, также сообщил об отставке Якушева.

Ожидается, Путин подпишет соответствующий указ, а затем на совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер-министр Михаил Мишустин и предложит кандидатуры на должности.

Предположительно, новым министром энергетики станет глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, министром природных ресурсов — нынешний министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, министром строительства — первый замминистра Ирек Файзуллин, министром транспорта — глава Росавтодора Андрей Костюк или глава Росавиации Александр Нерадько.

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