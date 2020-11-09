Меланшон заявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции

Глава политической партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон объявил о своем участии в президентских выборах 2022 года. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Я готов предложить свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года», — написал Меланшон.

Он добавил, что для выдвижения, согласно французскому законодательству, ему потребуется собрать подписи 150 тыс. граждан.

Жан-Люк Меланшон возглавляет «левую» партию «Непокоренная Франция» с 2016 года. Он участвовал в выборах президента республики в 2012 и 2017 годах.

«Непокоренная Франция» представлена в Национальном собрании 17 депутатами. Еще шесть ее избранников заседают в Европарламенте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Раскол в парламенте: Макрон лишился большинства

— Смена курса: Макрон взялся за левых

— «Франция раскололась»: пандемия лишает Макрона второго срока