Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в Тбилиси
В Тбилиси завершился очередной митинг сторонников проведения новых выборов в парламент. В связи с этим лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия призвал собравшихся устроить новую акцию протеста в стране 9 ноября, передает РИА «Новости».
«Завтра в шесть вечера (17.00 мск) ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. Завтра соберется вся нация, а не только оппозиция», — объявил Мелия.
Протесты в Грузии начались после парламентских выборов 31 октября, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.
После этого сторонники оппозиционных партий несколько раз устраивали крупные акции в центре Тбилиси с требованием провести новое голосование. Для разгона протестующих полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
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