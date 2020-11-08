Иран предложил соседним странам вернуться к диалогу после ухода Трампа

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил соседним странам возобновить сотрудничество и диалог после того, как Дональд Трамп покинет президентский пост в США, передает РИА «Новости».

«Трамп ушел, а мы и соседи остались. Опора на чужаков не приносит безопасность, а лишь лишает надежды. Протягиваем руку сотрудничества для обеспечения общих интересов народов и наших стран», — заявил министр.

По его словам, диалог, который развернется после ухода Трампа, является единственным способом разрешить существующие противоречия в регионе.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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