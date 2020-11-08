Грузинский омбудсмэн призвала оппозицию и правящую партию к диалогу

Грузинский омбудсмэн Нино Ломджария обратилась к членам правящей партии «Грузинская мечта» и представителям оппозиции с призывом начать диалог. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Свое заявление она сделала на фоне проходящих в стране протестных акций с требованием провести повторные парламентские выборы.

По ее словам, выявленные в ходе прошедших выборов недостатки стали причиной возникновения политического кризиса в Грузии.

«Важно вести переговоры с участием всех избирательных субъектов для согласования общего правового и политического решения», — сказала Ломджария.

Кроме того, она указала на важность проведения «максимально прозрачного» подсчета голосов на спорных участках, а также проведения второго тура выборов.

Протесты в Грузии начались после парламентских выборов 31 октября, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.

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