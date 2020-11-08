Пашинян ожидает от Байдена помощи в урегулировании конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду, что новая администрация предпримет действенные шаги по прекращению боевых действий в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы», — говорится в сообщении.

Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в мирном урегулировании конфликта в Карабахе.

«Приветствую ваше видение решения вопроса исключительно мирным путем, которое вы выразили в качестве кандидата в президенты», — сказал Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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