Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф
Джо Байден отправился на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Байден известен как верующий католик.
В это же время президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в своем гольф-клубе в Виргинии.
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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