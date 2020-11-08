Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф

Джо Байден отправился на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Байден известен как верующий католик.

В это же время президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в своем гольф-клубе в Виргинии.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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