Наследником престола в Японии стал брат императора Нарухито

В Японии прошла церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола. Трансляцию церемонии вело японское общественное телевидение.

Облаченный в традиционный наряд оранжевого цвета Акисино принял участие в первой церемонии из серии мероприятий под названием «Риккоси но рэй», прошедшей в одном из залов императорского дворца. В церемонии приняли участие порядка 50 человек. Мероприятие продлилось около 15 минут.

Вторая церемония в рамках «Риккоси но рэй» пройдет во второй половине дня. На ней Акисино получит от императора меч «Цубокири», который подтвердит его статус наследника престола.

54-летний принц Акисино является младшим братом нового императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года, после того как свои полномочия добровольно сложил его отец Акихито. Теперь Акисино первый в очереди к трону. Вторым в ней числится его 13-летний сын принц Хисахито.

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