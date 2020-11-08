Трампа высмеяли в cети после путаницы с пресс-конференцией

Действующий президент США Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани ввели всех в заблуждение, устроив пресс-конференцию 7 ноября. Об этом сообщает USA Today.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter объявил, что проведет пресс-конференцию в Four Seasons. Журналисты отправились в отель Four Seasons Hotel Philadelphia.

Однако, когда журналисты уже прибыли в отель, Трамп удалил твит и уточнил, что речь идет о компании по ландшафтному дизайну с таким же названием.

В сети не осталось незамеченным необычное место мероприятия — Four Seasons Total Landscaping находится между крематорием и магазином «для взрослых».

Более того, на пресс-конференции Трамп не присутствовал.

В ней участвовал Джулиани, который продолжал заявлять о мошенничестве с избирателями без предъявления доказательств.

Пресс-конференция прошла примерно в то же время, когда несколько СМИ объявили Джо Байдена победителем президентских выборов 2020 года.

Тысячи пользователей социальных сетей высказали свои шутки по данному поводу.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.