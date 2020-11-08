Музей мадам Тюссо в Лондоне переодел фигуру Трампа в одежду для гольфа

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне переодел фигуру действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в костюм для гольфа, сообщается на странице музея в Twitter.

В публикации работники музея отметили, что хоть кампания Трампа не была такой успешной, как попадание мяча в лунку с первого раза, однако «теперь Дональд Трамп на пути к посвящению большего времени своему любимому спорту».

Ранее стало известно, что Трамп играл в гольф, когда появились сообщения о победе на выборах главы государства его оппонента Джо Байдена.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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