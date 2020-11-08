Байден выступит с обращением к нации

Кандидат от демократов Джо Байден, объявивший себя победителем на президентских выборах, выступит с обращением к гражданам США в 20.00 по местному времени (04.00 мск), передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, политик обратится к нации из Уилмингтона, штат Делавэр.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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