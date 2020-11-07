Главы МИД РФ и Турции обсудили Карабах в «интересах скорейшего прекращения огня»
Максимс Краюшкинс
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Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили тему Нагорного Карабаха в «интересах скорейшего прекращения огня». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в МИД РФ.
По словам источника, обсуждение состоялось «в интересах скорейшего прекращения огня в соответствии с Московским заявлением от 10 октября этого года».
Ранее о аналогичном разговоре двух министров сообщал источник в МИД Турции.
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