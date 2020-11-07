В Совете Федерации не увидели однозначного победителя выборов в США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в США на данный момент нет однозначного победителя выборов. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить, что вся Америка за его спиной», — говорится в сообщении.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Трамп, ты уволен»: реакция спортсменов на победу Байдена

— Газета ЦК Компартии Китая посмеялась над твитом Трампа о победе на выборах

— Тихановская поздравила Байдена с победой