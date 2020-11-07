Жители Нью-Йорка вышли на улицы для празднования избрания Байдена президентом

Люди на улицах Нью-Йорка празднуют избрание Джо Байдена президентом США. Об этом сообщает NBC New York.

Отмечается, что тысячи людей собрались на Таймс-сквер, Гранд-Арми-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Кроме того, законодатели муниципального образования Нью-Йорка, в том числе мэр Билл де Блазио и губернатор Эндрю Куомо, опубликовали послания с поздравлениями и поддержкой избранного президента и вице-президента.

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