Подведение итогов выборов в США может затянуться
Официальное объявление нового президента США может сильно затянуться из-за судебных разбирательств и пересчета голосов в отдельных штатах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрошенных экспертов.
«Если результаты не утвердят до даты инаугурации — 20 января 2021 года, — Дональд Трамп должен будет передать свои полномочия исполняющему обязанности президента», — говорится в сообщении.
По данным издания, в штатах Мичиган и Висконсин пересчет голосов весьма вероятен.
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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