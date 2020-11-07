Подведение итогов выборов в США может затянуться

Официальное объявление нового президента США может сильно затянуться из-за судебных разбирательств и пересчета голосов в отдельных штатах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Если результаты не утвердят до даты инаугурации — 20 января 2021 года, — Дональд Трамп должен будет передать свои полномочия исполняющему обязанности президента», — говорится в сообщении.

По данным издания, в штатах Мичиган и Висконсин пересчет голосов весьма вероятен.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джонсон поздравил Байдена с победой на выборах

— Меркель поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах

— Обама поздравил Байдена с победой на выборах