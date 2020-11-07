Харрис станет первой афроамериканкой на посту вице-президента США

Камала Харрис станет первым чернокожим вице-президентом США. Также она будет первым афроамериканцем и выходцем из Южной Азии, кто занял этот пост. Об этом пишет Си-эн-эн.

Харрис — дочь ямайских и индийских иммигрантов. Получив кресло в Сенате в 2017 году, она стала первой американкой индийского происхождения и второй чернокожей женщиной-сенатором.

Она уже поменяла описание своего аккаунта в Twitter: теперь там значится «избранный вице-президент».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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