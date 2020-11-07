Ориентированный на республиканцев FOX News признал Байдена новым президентом

Американский телеканал FOX News, ориентирующийся на республиканскую аудиторию, вслед за ABC News, CNN, AP и NBC объявил о победе Джо Байдена на президентских выборах.

Накануне Fox News заявлял, что не будет называть кандидата в президенты США Джо Байдена «избранным главой государства», даже если он официально перешагнет порог в 270 голосов выборщиков.

Тем не менее, официальный подсчет голосов еще не завершился.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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