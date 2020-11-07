На фоне подсчета голосов Трамп играет в гольф

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах главы государства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журналистов пула Трампа.

Отмечается, что кортеж Трампа покинул Белый дом и через некоторое время прибыл в принадлежащий политику гольф-клуб.

Подсчет голосов длится уже пятый день.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Окружение Трампа советует ему готовиться к поражению

— Трамп заявил о победе на президентских выборах с большим перевесом

— Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах до финальных итогов