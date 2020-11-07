Трамп заявил о победе на президентских выборах с большим перевесом
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы с большим перевесом. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Я выиграл эти выборы, с большим перевесом», — говорится в сообщении.
Twitter почти сразу пометил это сообщение как недостоверное.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Советники Трампа советуют ему готовиться к отставке
— Байден заявил о своей близкой победе на выборах