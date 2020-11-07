Трамп заявил о победе на президентских выборах с большим перевесом

Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы с большим перевесом. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я выиграл эти выборы, с большим перевесом», — говорится в сообщении.

Twitter почти сразу пометил это сообщение как недостоверное.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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