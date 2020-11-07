Трамп считает, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированы

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированы.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал Трамп.

Он не привел дополнительных пояснений.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как 20 лет назад Буш стал президентом США

— Лукашенко: отношения Минска с США останутся прежними при любых итогах выборов

— Рекордные более 126 тысяч случаев коронавируса выявлены в США за сутки