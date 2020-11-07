Лукашенко: отношения Минска с США останутся прежними при любых итогах выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения между его страной и США не изменятся при любом исходе выборов президента в американском государстве. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях», — сказал белорусский лидер.

Ранее глава Белоруссии назвал выборы в Соединенных Штатов «позорищем» и издевательством над этой демократией в связи с тем, что итогов голосования до сих пор нет.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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