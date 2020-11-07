Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «позорищем» президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал белорусский лидер.

По данным агентства, глава республики сделал такой вывод исходя из того, что до сих пор не проведены итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, «и в процедуре голосования и подсчета голосов которых возник целый ряд проблем».

Лукашенко отметил, что посмотрит, как страны Запада в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — подчеркнул белорусский лидер.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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