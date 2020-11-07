В Филадельфии задержали вооруженных мужчин, доставивших в город фальшивые бюллетени

Полиция американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) задержала двух вооруженный мужчин, которые пытались доставить из Вирджинии в пенсильванский город фальшивые бюллетени для президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную прокуратуру.

Отмечается, что 61-летний Антонио ЛаМотта и 42-летний Джошуа Масиас, оба — жители Чесапика (штат Вирджиния), были задержаны вечером 5 ноября возле центра по подсчету голосов по подозрению в ношении огнестрельного оружия в Пенсильвании без разрешения.

Полиция задержала подозреваемых после полученного сообщения о том, что неизвестные с оружием направлялись в конференц-центр Пенсильвании на серебристом грузовике Hummer. Помимо пистолетов, которые нашли у них, в машине была винтовка типа AR и около 160 патронов.

Подробной информации о фиктивных бюллетенях, и были ли они найдены в грузовике, местные власти не предоставили.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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