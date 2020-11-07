Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 7 ноября в день годовщины исторического парада 1941 года принес цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Главу города в этом году сопроводили московские волонтеры, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений.
Отмечается, что военнослужащие Преображенского полка возложили у Вечного огня перед монументом два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.
Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и поднесли красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После прозвучавшего гимна России перед присутствующими торжественным маршем прошла рота почетного караула.
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