Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 7 ноября в день годовщины исторического парада 1941 года принес цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главу города в этом году сопроводили московские волонтеры, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений.

Отмечается, что военнослужащие Преображенского полка возложили у Вечного огня перед монументом два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.

Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и поднесли красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После прозвучавшего гимна России перед присутствующими торжественным маршем прошла рота почетного караула.

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