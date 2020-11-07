Состояние пострадавшего в ДТП вице-премьера РФ Оверчука стабильное

Состояние вице-премьера России Алексея Оверчука, попавшего в автомобильную аварию на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Андрея Матвеева.

Отмечается, что ДТП произошло около 20.30 мск. 6 ноября. По информации ГИБДД, столкнулись два автомобиля. Пострадавшего вице-премьера Алексея Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу.

«Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей», — уточнил Матвеев.

Пресс-секретарь также сообщил, что водитель вице-премьера получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

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