Состояние пострадавшего в ДТП вице-премьера РФ Оверчука стабильное
Состояние вице-премьера России Алексея Оверчука, попавшего в автомобильную аварию на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Андрея Матвеева.
Отмечается, что ДТП произошло около 20.30 мск. 6 ноября. По информации ГИБДД, столкнулись два автомобиля. Пострадавшего вице-премьера Алексея Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу.
«Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей», — уточнил Матвеев.
Пресс-секретарь также сообщил, что водитель вице-премьера получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
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