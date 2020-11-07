Байден уверен, что ему удастся набрать 300 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии уверен, что он наберет более 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Об этом сообщает издание Independent.

«Мы на пути к тому, чтобы выиграть более 300 голосов выборщиков... 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, теперь мы впереди, и мы собираемся победить в этом штате», — заявил Байден.

Он отметил, что цифры уже отчетливо говорят о том, что демократы выиграют эту гонку. Демократ также заявил, что опережает своего оппонента в Пенсильвании (20 голосов членов коллегии выборщиков), Аризоне (11) и Неваде (шесть), которые являются ключевыми штатами.

Байден также подчеркнул, что не позволит приостановить подсчет голосов, чего ранее требовал кандидат от республиканцев и действующий американский президент Дональд Трамп.

«Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это», — сказал он. Политик также обратился к тем американским гражданам, которые не поддерживают его: «Мы можем быть противниками, но мы не враги. Мы американцы... Пришло время объединиться как нация».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден: американцы хотят объединения страны, а не ее поляризации

— Пушков прокомментировал ситуацию с выборами в США

— NYT: выборы сенаторов от Джорджии могут затянуться до января