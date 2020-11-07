NYT: выборы сенаторов от Джорджии могут затянуться до января

Второй тур выборов в сенат от американского штата Джорджия перенесен на 5 января 2021 года в связи с тем, что кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре. Об этом информирует газета New York Times.

Отмечается, что во втором туре встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф. Также в этом туре примут участие демократ Рафаэль Уорнок и республиканка Келли Лоффлер.

Как отмечает NYT, итоги второго тура в Джорджии могут решить расклад сил в сенате.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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