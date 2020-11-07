Пушков прокомментировал ситуацию с выборами в США

В последнее время многие говорят о том, что США как государство перестанет существовать и расколется на две страны, однако не будет ни этого, ни гражданской войны. Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что некорректно сравнивать происходящее в Соединенных Штатах сейчас с временами гражданской войны в XIX веке — нет признака надвигающегося вооруженного конфликта.

«Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что ситуация с выборами президента ослабила США.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден заявил, что не позволит помешать подсчету голосов на выборах США

— Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину, угрожавшего убивать при победе Байдена

— Байден: американцы хотят объединения страны, а не ее поляризации