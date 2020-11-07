Байден: американцы хотят объединения страны, а не ее поляризации

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в ходе своего обращения к нации в Уилмингтоне заявил, что американцы хотят объединения страны. Трансляцию мероприятия вел телеканал CBSN.

Он отметил, что по итогам уже подсчитанных голосов избирателей получил мандат по вопросам коронавируса SARS-CoV-2, изменения климата, а также экономики и расизма.

«Они (граждане США. — «Газеты.Ru») дали ясно понять, что они хотят, чтобы страна объединилась, а не продолжала поляризироваться», — подчеркнул Байден.

По его словам, это избиратели показали, отдав уже 74 млн своих голосов на выборах американского президента. Политик напомнил, что он уже получил рекордное в истории США число голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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