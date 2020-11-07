Байден обратился к американцам

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением к американцам на фоне продолжающейся гонки за кресло в Белом доме. Трансляцию мероприятия, которое происходило в Уилмингтоне, штат Делавер, вел телеканал CBSN.

Политик отметил, что его штаб пока не готов объявить об окончательной победе на выборах. По его словам, он выигрывает по результатам подсчета голосов в Неваде и Аризоне.

Демократ добавил, что он на пути к тому, чтобы получить 300 голосов выборщиков при необходимом для победы пороге в 270 голосов.

«Мои соотечественники-американцы, мы еще не готовы сделать итоговое заявление о победе, но цифры говорят нам, что это и так ясно. <...> Мы собираемся выиграть эту гонку», — подчеркнул Байден.

Кроме того, бывший вице-президент призвал своих сторонников проявить терпение в ожидании итогов подсчета бюллетеней избирателей.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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