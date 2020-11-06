CNN: некоторые советники отворачиваются от Трампа

Некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома отдаляются от действующего президента США Дональда Трампа «в целях самосохранения», сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

«Все кончено», - сказал по поводу президентской гонки один из источников телеканала, являющийся советником администрации.

По словам другого источника, Трамп становится все более изолированным в своих утверждениях о украденных выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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