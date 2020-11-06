В Джорджии пересчитают голоса на выборах

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер в эфире Fox News заявил, что в штате будет пересчет голосов на выборах президента США.

По его словам, исход голосования в Джорджии пока неясен, разрыв между кандидатами слишком мал.

«По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», — заявил Раффенспергер.

Ранее стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден вырвался вперед в Джорджии.

По результатам подсчета 99% голосов, Байден набирает 49,39%, а действующий президент Дональд Трамп — 49,37%.

Победа в этом штате принесет кандидату 16 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

Байден уже набрал 264 голоса, у Трампа — 214 голосов.