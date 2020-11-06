В ЕС не ожидают, что санкции против Лукашенко изменят ситуацию в Белоруссии

В Евросоюзе не ждут, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко изменят ситуацию в этой стране. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель, передает ТАСС.

«У нас нет особых иллюзий, что санкции приведут к изменениям ситуации в стране», — отметил он.

По словам Шубеля, санкции не являются лучшим инструментом, но в данных обстоятельствах они — единственная возможность показать недовольство Брюсселя политикой белорусских властей.

Шубель добавил, что ЕС хочет помочь республике «стать полностью независимой страной, где возобладает верховенство права и демократические принципы».

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии.

Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

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