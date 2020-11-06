Байден вырвался вперед в Пенсильвании по итогам подсчета 98% голосов

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден перехватил лидерство в одном из ключевых штатов — Пенсильвании, сообщает Fox News.

По данным канала, результаты обработки 98% бюллетеней показали, что Байден набирает 49,5%, или 3 297 614 голосов.

Его соперник, действующий президент США Дональд Трамп, получил 49,4%, за него проголосовали 3 290 788 избирателей.

Таким образом, разница между кандидатами составляет около 7 тыс. голосов.

Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

Байден уже набрал 264 голоса, у Трампа — 214 голосов.

Ранее Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует «коррупционная машина» демократов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.