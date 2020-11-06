Эксперт указал на итог встречи Путина с главой ЦИК

Президент России Владимир Путин и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвели итоги избирательного цикла. Их можно назвать оптимистичными, считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Избирательный цикл завершился качественным финалом. Те цифры, которые привела глава ЦИК Элла Памфилова, очень оптимистичны.

Самое главное — прогноз на будущее развитие избирательной системы в России. Подчеркивается важность модернизации электронного голосования.

Президент давно говорит, что важно наблюдать за иностранным опытом и внедрять его у нас.

Также обязательно продолжится разговор о широком присутствии на выборах наблюдателей — в том числе от оппозиционных сил», — сообщил он «Газете.Ru».