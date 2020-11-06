Эксперт: «Голос» и Шпилькин ожидаемо предпочли не замечать нарушений на выборах в США

Американские выборы в очередной раз продемонстрировали политику двойных стандартов, заявил Олег Иванников, кандидат исторических наук, член Совета Ассоциации «Гражданский Контроль».

«Только на этот раз вседозволенность перешла все допустимые пределы. США учат мир честности и прозрачности выборов, хотя сами являются злостными нарушителями, которые в грязь втоптали право. Думаю, выборы в США 2020 года для многих открыли глаза на истинное положение американского избирательного законодательства и их ущербной избирательной системы в целом.

Для тех, кто равнялся на США, стараясь соблюдать демократические традиции, после 200 тысяч потерянных почтой Америки голосов или 100% за Байдена в округах Мичигана и Висконсина теперь пройден определенный рубикон. После увиденного многие государства еще произведут переоценку пресловутых американских ценностей, «образцовых» американских выборов и будут делать свой выбор уже без оглядки на Запад.

Иноагент «Голос» и другие наши «борцы за честные выборы» ожидаемо предпочитают не замечать нарушений в США. Шпилькин отказался комментировать отсутствие наблюдения и явные вбросы якобы за недостаточностью фактуры. Политика Демократической партии США очень близка нашим псевдолибералам. Они солидарны с Байденом и другими демократами в отношении к российской государственности, у них совпадают цели.

Принцип «чем хуже, тем лучше» им особенно дорог. Естественно, они ждут победы Байдена, чтобы к российским чиновникам и политикам были применены новые ограниченные меры, санкции. В победе американской Демократической партии они видят ни больше ни меньше свою собственную победу и победу всех сил, которые нацелены на подрыв российского конституционного строя», — заявил эксперт.

Российские выбор по сравнению с американскими намного чище и прозрачнее, считает он.

«И такой системы наблюдения, как у нас, там и близко нет», — резюмировал Иванников.