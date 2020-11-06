«Ъ»: главы Минприроды и Минстроя Кобылкин и Якушев уйдут в отставку
Антон Демидов
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В скором времени в России покинут свои посты сразу три министра, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как рассказали источники издания в администрации президента (АП), министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уйдет в отставку. Источники в АП и Уральском федеральном округе утверждают, что полпреда президента в УрФО Николая Цуканова должен сменить министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
По слова собеседников издания, в ближайшее время своей должности лишится и министр транспорта Евгений Дитрих. Два источника сообщили, что он самый вероятный кандидат на пост губернатора Белгородской области.
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