«Ъ»: главы Минприроды и Минстроя Кобылкин и Якушев уйдут в отставку

В скором времени в России покинут свои посты сразу три министра, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказали источники издания в администрации президента (АП), министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уйдет в отставку. Источники в АП и Уральском федеральном округе утверждают, что полпреда президента в УрФО Николая Цуканова должен сменить министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По слова собеседников издания, в ближайшее время своей должности лишится и министр транспорта Евгений Дитрих. Два источника сообщили, что он самый вероятный кандидат на пост губернатора Белгородской области.

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