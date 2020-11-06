Трамп: большинство мест в Сенате осталось за республиканцами

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы удержали большинство в сенате и «не потеряли ни одного места в палате представителей». Трансляция его речи велась на сайте американского Белого дома.

«Мы удержали сенат, хотя нам нужно было защищать вдвое больше мест, чем демократам», — сказал Трамп.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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