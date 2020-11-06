Трамп: исход выборов может решить Верховный суд США

Президент США Дональд Трамп считает, что итоги президентских выборов может определить в Верховный суд. Об этом он заявил в ходе трансляции на сайте Белого дома.

«Мы думаем, что выиграем выборы очень легко. Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране», — говорится в сообщении.

Ранее команда действующего президента США Дональда Трампа обратилась в суд с требованием остановить подсчет голосов в избирательной комиссии штата Филадельфия до тех пор, пока там не будут присутствовать республиканские наблюдатели.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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