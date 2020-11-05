Путин наградил орденом Пирогова Скворцову

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову орденом Пирогова за вклад в работу по борьбе с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Скворцова внесла большой вклад не только в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса, но и в развитие системы здравоохранения.

«За многолетний добросовестный труд наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну», — говорится в указе.

В июле текущего года Путин подписал указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского» «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», сообщалось на сайте Кремля.

Николай Пирогов — известный русский хирург и ученый, основоположник военно-полевой хирургии.

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